Марсоход Curiosity при необходимости сбросит повреждённое колесо для продолжения миссии

Не исключено, что в будущем специалистам центра управления марсианской миссии Curiosity придётся загрузить на борт ровера команды для выполнения специального манёвра по сбросу одного из повреждённых колёс.

Марсоход Curiosity при необходимости сбросит повреждённое колесо для продолжения миссии

Фотографии NASA

Аппарат Curiosity отправился к Красной планете 26 ноября 2011 года, а мягкая посадка была осуществлена 6 августа 2012 года. Движение по каменистой поверхности Марса привело к тому, что некоторые колёса планетохода получили повреждения, что хорошо видно на переданных на Землю автопортретах.

Каждое из колёс ровера состоит из внутренней и внешней частей и насчитывает 19 грунтозацепов. Поверхность выполнена из алюминиевого листа толщиной 0,75 мм.

Марсоход Curiosity при необходимости сбросит повреждённое колесо для продолжения миссии

Специалисты отмечают, что сейчас колёса ровера полностью работоспособны, однако износ происходит быстрее, нежели предполагалось. В случае повреждения большого количества грунтозацепов — 14 из 19 на любом из колёс — может возникнуть угроза срыва миссии.

Марсоход Curiosity при необходимости сбросит повреждённое колесо для продолжения миссии

На этот случай предусмотрена возможность сброса сильно пострадавшей алюминиевой «покрышки». Для этого марсоходу нужно будет найти валун с довольно острыми краями и взобраться на него повреждённым колесом. Далее это колесо будет повёрнуто на 90 градусов, а сам марсоход сделает рывок. Такой манёвр позволит избавиться от разбитой «покрышки» и продолжить работу.

Впрочем, уверяют специалисты, выполнение столь сложной процедуры если и потребуется, то не ранее 2034 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Марсианский вертолёт Ingenuity впервые совершил полёт в один конецМарсианский вертолёт Ingenuity впервые совершил полёт в один конец
SpaceX реализует лунную миссию, оплаченную криптовалютой DogecoinSpaceX реализует лунную миссию, оплаченную криптовалютой Dogecoin
Расширению космической базы SpaceX в Бока-Чика помешали местные жители. Компромисс пока не найденРасширению космической базы SpaceX в Бока-Чика помешали местные жители. Компромисс пока не найден
В Украине разрабатывают три вакцины от ковидаВ Украине разрабатывают три вакцины от ковида
В Германии придумали, как выпускать перовскитные солнечные панели большой площади без потери КПД
Блок рекламы


Похожие новости
В США умер участник первой пилотируемой миссии на Луну Майкл КоллинзВ США умер участник первой пилотируемой миссии на Луну Майкл Коллинз
Марсоход Perseverance совершил первую поездку на МарсеМарсоход Perseverance совершил первую поездку на Марсе
Марсоход Perseverance передал первые фото поверхности Марса в высоком качествеМарсоход Perseverance передал первые фото поверхности Марса в высоком качестве
Американский марсоход Perseverance успешно сел на поверхность МарсаАмериканский марсоход Perseverance успешно сел на поверхность Марса
Марсоход Perseverance успешно сел на поверхность Красной планеты и прислал первое фотоМарсоход Perseverance успешно сел на поверхность Красной планеты и прислал первое фото
Инженер NASA рассказал, как это — управлять марсоходомИнженер NASA рассказал, как это — управлять марсоходом
NASA показало, что ждёт марсоход «Настойчивость» при посадке на Красную планету 18 февраляNASA показало, что ждёт марсоход «Настойчивость» при посадке на Красную планету 18 февраля
Curiosity заснял дьявольский пылевой вихрь на МарсеCuriosity заснял дьявольский пылевой вихрь на Марсе
Марсоход NASA «Настойчивость» отправился искать жизнь на Красной планетеМарсоход NASA «Настойчивость» отправился искать жизнь на Красной планете
Northrop гарантирует почти три года работы гиростабилизатора марсохода «Настойчивость»Northrop гарантирует почти три года работы гиростабилизатора марсохода «Настойчивость»
Последние новости
Подгружаем последние новости