Полиция Нью-Йорка уволила робопса Boston Dynamics — люди его боялись

В прошлом году Департамент полиции Нью-Йорка приобрёл робота-собаку от Boston Dynamics. По задумке робопёс должен был использоваться в ситуациях, где жизнь офицеров полиции может быть под угрозой. Однако общественность негативно отреагировала на такое новшество и теперь робота отстранили от службы.

Источник изображения: abc

Робота назвали Digidog (Дигидог). Когда его только решили использовать на службе, инспектор полиции Фрэнк Дигиакомо (Frank Digiacomo) сказал: «Этот пёс будет служить на благо мирных жителей, защищать их и защищать офицеров».

За этот 2021 год робот использовался в двух операциях. В первом случае (23 февраля) была операция по спасению заложников, тогда преступники захватили людей против их воли и удерживали в одной из квартир. Дигидога, оснащённого камерой и фонарями, запустели внутрь помещения, в итоге, всё обошлось без жертв, а преступники просто сбежали, по-видимому, испугавшись робота. Второй случай использования произошёл 13 апреля: при задержании некоего мужчины робопёс использовался в качестве наблюдателя.

Пользователи социальных сетей обрушились с критикой на департамент полиции, по их мнению устройства выглядят чересчур агрессивно и могут принести слишком тяжёлый вред подозреваемым. Член городского совета Бен Каллос и Кори Джонсон потребовали у полиции дать все данные и записи от используемого робота.

В свою очередь полиция заявила, что 22 апреля их контракт с Boston Dynamics истекает и продлён не будет. Хотя по планам сотрудничество должно было продолжиться. Разработчики из Boston Dynamics прокомментировали это событие заявив, что их роботы не предназначены для насилия или запугивания людей и животных.



