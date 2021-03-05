SpaceX построит завод Starlink в Техасе — сервис развернётся до конца года в 25 странах

SpaceX сообщает, что строит в Остине (штат Техас) предприятие для создания систем, которые помогут в массовом и эффективном производстве тарелочных антенн с фазированной решёткой, маршрутизаторов Wi-Fi и другого оборудования для клиентов спутниковой широкополосной сети Starlink. Новость предана огласке благодаря вакансии инженера по автоматизации и управлению, на которую указал местный новостной канал KXAN.

SpaceX построит завод Starlink в Техасе — сервис развернётся до конца года в 25 странах

Тарелка SpaceX в процессе разборки (Ken Keither)

«Чтобы удовлетворить мировой спрос, SpaceX открывает новые, современные производственные мощности в Остине, штат Техас, — говорится в сообщении о вакансии. — Инженер по автоматизации и управлению будет играть ключевую роль, поскольку мы стремимся производить миллионы потребительских устройств, которые начнём отправлять непосредственно клиентам (тарелки Starlink, маршрутизаторы Wi-Fi, монтажное оборудование и так далее)».

SpaceX построит завод Starlink в Техасе — сервис развернётся до конца года в 25 странах

Завод, по-видимому, не будет производить сами тарелки и маршрутизаторы на месте, а вместо этого будет проектировать системы, которые улучшат производственный процесс. «В частности, специалисты будут проектировать и разрабатывать системы управления и программное обеспечение для оборудования производственных линий — в конечном счёте решая самые сложные механические, программные и электрические задачи, которые возникают при крупномасштабном производстве, сохраняя при этом акцент на гибкости, надёжности, ремонтопригодности и простоте использования», — говорится в сообщении.

SpaceX построит завод Starlink в Техасе — сервис развернётся до конца года в 25 странах

Starlink находится в стадии бета-тестирования и обслуживает пока более 10 000 клиентов, а компания запросила у Федеральной комиссии связи США разрешение на развёртывание до 5 миллионов пользовательских терминалов на территории страны. SpaceX называет эту часть оборудования «Dishy McFlatface», и она получает передачи от спутников SpaceX с низкой околоземной орбиты. Starlink взимает $99 в месяц плюс единовременную плату в размере $499 за пользовательский терминал, монтажный штатив и маршрутизатор. Starlink недавно начала принимать предварительные заказы на обслуживание, которое станет доступно во второй половине 2021 года.

SpaceX построит завод Starlink в Техасе — сервис развернётся до конца года в 25 странах

Getty Images | skegbydave

В новой вакансии говорилось, что успешный кандидат будет работать в Остине, но проводить до 25 % времени в штаб-квартире SpaceX в Лос-Анджелесе до тех пор, пока предприятие в Остине не будет полностью построено. Новый инженер окажет влияние на способность Starlink поставлять оборудование в этом году. «Специалист будет устанавливать, внедрять и придерживаться графиков и бюджетов для обеспечения завершения проекта, поскольку компания стремимся развернуть услуги более чем в 25 странах до конца года», — говорится в сообщении о вакансии.

SpaceX построит завод Starlink в Техасе — сервис развернётся до конца года в 25 странах

В вакансии также значится: «Инженер будет проектировать, разрабатывать и возглавлять проекты автоматизации и управления для производства бытовой электроники, которые просты в использовании для людей во всем мире, но технически очень сложны — это включает в себя первоначальную заводскую идею, ввод в эксплуатацию в режиме онлайн и подтверждение технических возможностей на практике с последующей передачей проекта оперативным командам. Он также возглавит проект и начальную концептуальную разработку оборудования, тщательно сбалансировав технические характеристики продукта, требования к технологическому процессу, сложность компоновки, стоимость и сроки выполнения заказа».

Новый завод SpaceX будет находиться рядом с запланированным автомобильным заводом Tesla. Основатель и исполнительный директор SpaceX Илон Маск (Elon Musk) также является исполнительным директором Tesla.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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