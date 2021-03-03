Японский миллиардер объявил о наборе 8 человек для полета в космос на корабле Маска

Миссия deаrMoon запланирована на 2023 год.

Японский миллиардер Юсаку Маедзава объявил о наборе восьми человек для полета вокруг Луны кораблем компании Илона Маска SpaceX.

В видеообращении Маедзава назвал требования для своих компаньонов. Он также добавил, что оплатит всю поездку.

"Я хочу, чтобы ко мне присоединились люди из самых разных слоев общества", - отметил он.

Кандидаты должны соответствовать двум критериям: продвигать "любую активность", чтобы помогать другим людям и обществу, и "быть готовыми поддерживать других членов экипажа".

"Я купил все места, так что это будет частная поездка", - добавил он.

Фото: dearMoon

Миссия под названием dearMoon запланирована на 2023 год, пишет BBC. Маедзава является магнатом в сфере моды и известным коллекционером произведений искусства. Сначала он заявлял, что хочет пригласить в путешествие к Луне художников, но сейчас "скорректировал проект", чтобы дать "людям со всего мира шанс присоединиться к путешествию".

В 2018 году Маедзаву назвали первым частным пассажиром, который облетит Луну с компанией SpaceX.

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