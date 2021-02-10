Зонд ОАЭ впервые вышел на орбиту Марса

Объединенные Арабские Эмираты, Китай и Соединенные Штаты запустили зонды на Марс в июле прошлого года, воспользовавшись периодом, когда две планеты находились ближе друг к другу.
Зонд "Hope" будет вращаться вокруг планеты в течение как минимум одного марсианского года или 687 дней, в то время как Tianwen-1 из Китая и американский марсоход Perseverance 2020 осуществят посадку на поверхность планеты.
"Hope" будет использовать три научных инструмента для мониторинга марсианской атмосферы и, как ожидается, начнет передавать информацию на Землю в сентябре 2021 года, а данные будут доступны для изучения учеными со всего мира.
Космическая миссия приурочена к 50-летию объединения ОАЭ. После успешного выхода зонда корабля на орбиту арабское государство стало пятой страной, которая когда-либо достигала Марса. В прошлом только США, Индия, бывший Советский Союз и Европейское космическое агентство успешно достигали Красной планеты.