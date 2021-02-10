Зонд ОАЭ впервые вышел на орбиту Марса

Таким образом ОАЭ стали пятой страной среди тех, которые когда-либо достигали Марса.

Зонд ОАЭ впервые вышел на орбиту Марса
Фото: twitter.com/@JimBridenstine

Космический зонд "Hope" Объединенных Арабских Эмиратов в рамках первой межпланетной арабской миссии во вторник, 9 февраля, достиг орбиты Марса.

Об этом в Твиттере сообщает шейх ОАЭ.

"Миссия завершена", - говорится в заметке.

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Mission Accomplished #?????_???_?????? pic.twitter.com/BxPQiJM0Sq

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 9, 2021

Объединенные Арабские Эмираты, Китай и Соединенные Штаты запустили зонды на Марс в июле прошлого года, воспользовавшись периодом, когда две планеты находились ближе друг к другу.

Зонд "Hope" будет вращаться вокруг планеты в течение как минимум одного марсианского года или 687 дней, в то время как Tianwen-1 из Китая и американский марсоход Perseverance 2020 осуществят посадку на поверхность планеты.

"Hope" будет использовать три научных инструмента для мониторинга марсианской атмосферы и, как ожидается, начнет передавать информацию на Землю в сентябре 2021 года, а данные будут доступны для изучения учеными со всего мира.

Космическая миссия приурочена к 50-летию объединения ОАЭ. После успешного выхода зонда корабля на орбиту арабское государство стало пятой страной, которая когда-либо достигала Марса. В прошлом только США, Индия, бывший Советский Союз и Европейское космическое агентство успешно достигали Красной планеты.

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