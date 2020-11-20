Витамин D может очень сильно навредить организму

Предположение ученых, что витамин D спасает от коронавируса, привело к тому, что сотни тысяч людей начали раскупать баночки с данным препаратом в аптеках. После чего перед врачами встала другая проблема – спасение пациентов, которые разрушили собственное здоровье, бездумно употребляя витамин D, купленный в аптеке.

Витамин D может очень сильно навредить организму, - врач

Медики напоминают, что эффективность синтетического витамина D против коронавируса не доказана! Данное вещество человеческий организм продуцирует самостоятельно, поэтому в дополнительных дозах не нуждается. Если все же в организме произошел сбой и витамина D в нем недостаточно, то только опытный врач на основании специальных анализов может назначить прием витамина D в необходимых для лечения авитаминоза. По словам заслуженного врача РФ Михаила Кагана, последствия бесконтрольного приема витамина D грозит тяжелыми последствиями для человека.

Витамин D может очень сильно навредить организму, - врач

Так, при бесконтрольном приеме витамина D человек начинает страдать от хронической усталости и быстрой утомляемости, он становится раздражительным и рассеянным, у него наблюдается расстройство работы органов ЖКТ, появляются судороги, отеки, боли в пояснице, развивается бессонница.

Медики напоминают, что даже самые обычные и недорогие витаминные комплексы нельзя принимать без назначения врача и сдачи анализов.


Шевченко Лилия, Тудей

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