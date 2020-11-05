Ученые впервые смогли реконструировать весь мозг динозавра

К сожалению, узнать, о чем думали динозавры, когда в Землю врезался огромный астероид, мы не сможем. Но полная реконструкция мозга точно откроет множество тайн этих гигантских животных

Мягкие ткани, такие как мозг, не сохраняются в течение длительного времени. Поэтому ученым достаточно сложно понимать особенности органов животных, живших миллионы лет назад. Однако реконструкция мозга могла бы помочь палеонтологам в понимании поведения древних существ.

Палеонтологи из федерального Университета Санта-Мария в Бразилии проанализировали полости черепа, найденного еще в 2015 году, с помощью компьютерной томографии, и таким образом они смогли определить размер мозга и реконструировать отдельные фрагменты его долей.

Buriolestes schultzi ходил по земле 233 миллиона лет назад, как оказалось, он был умелым охотником с острым зрением и не очень хорошим обонянием. Такие подробности ученые смогли узнать благодаря цифровым изображениям, которые указали на области, участвующие в координации, зрении, обонянии, интеллекте и даже размножении.

Главный автор работы Родриго Мюллер сказал, что это важное открытие, потому что «мозг — это окно в поведение и интеллект».

Авторы смогли реконструировать мозжечок, который указал на то, что хищник обладал хорошей координацией и мог охотиться на быстро движущихся животных; а также обонятельную луковицу, отвечающую за распознавание запахов и передний отдел головного мозга, который отвечает за умственные способности.

На основе полученных данных об объеме мозга и весе тела ученые также смогли рассчитать когнитивные способности Buriolestes schultzi. Результаты авторов предполагают, что этот вид был «умнее» диплодоков и брахиозавров. Однако когнитивные способности Buriolestes schultzi ниже, чем у тероподных динозавров, например, тираннозавров и велоцирапторов.



