Люди и компьютеры видят трехмерные объекты одинаково

Люди и компьютеры видят трехмерные объекты одинаково

Исследователи стремятся к тому, чтобы искусственный интеллект был в некоторых аспектах похож на естественный. Теперь в искусственных нейросетях нашли паттерны сигналов, до жути схожие с происходящим в мозге

Ученые давно пытаются научить искусственный интеллект видеть так же как человек. С помощью глубоких нейросетей исследователи уже смогли добиться значительных успехов в распознавании объектов. Для этого приходится использовать графические процессоры с большой производительностью (GPU) и большие обучающие выборки видео и изображений.

Авторы новой работы решили сравнить, насколько принципы обработки визуальной информации схожи в искусственных и естественных нейросетях. Ученые исследовали нейроны в зрительном поле V4 — первом участке головного мозга, который обрабатывает визуальную информацию. Затем авторы внимательно посмотрели на процессы обработки изображений в нейросети AlexNet и обнаружили, что паттерны сигналов в искусственной и естественной нейронной сети «до жути» похожи друг на друга.

По словам исследователей, AlexNet и подобные ему глубокие сети были разработаны на основе многоуровневых систем обработки визуальной информации в мозге. То близкое сходство между искусственной нейросетью и мозгом, которое исследователи наблюдали, может указывать на возможность использования этой связи для разработки более продвинутых алгоритмов и лучшего понимания работы головного мозга.

«Искусственные нейросети — наиболее перспективные современные модели для понимания процессов, происходящих в нашем мозге. И наоборот, мозг является наилучшим источником идей, с помощью которых существующий искусственный интеллект может приблизиться по своим возможностям к искусственному», — говорит Эд Коннор, профессор нейробиологии Университета Джонса Хопкинса.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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