Илон Маск возмущён тем, что большую часть запусков спутников Пентагона не доверили SpaceX

После победы 7 августа компании SpaceX в тендере на космические запуски в период с 2022 по 2027 год спутников-шпионов и других полезных грузов Пентагона, которая сулит ей заказы на сумму более $2 млрд, гендиректор SpaceX Илон Маск несколько дней хранил молчание. Но вчера оно было прервано.

United Launch Alliance

В четверг Маск опубликовал несколько твитов, в которых вместо радости по поводу победы он выразил негодование по поводу того, что большую часть контракта «National Security Space Launch Phase 2» получила United Launch Alliance (ULA) — второй победитель тендера.

Напомним, в тендере участвовали четыре компании: Blue Origin, Northrop Grumman, SpaceX и ULA. В итоге победу разделили две компании, причём на долю SpaceX придётся 40 % запусков, а ULA достанется 60 % заказов Пентагона. На 2022 финансовый год, начинающийся 1 октября, Пентагоном заключён с ULA контракт на два миссии на сумму $337 млн, а SpaceX получит $316 млн за выполнение одной миссии. С учётом того, что контракт с Пентагоном заключён на пять лет, сумма выплат компаниям будет исчисляться миллиардами долларов.

Похоже, что основатель SpaceX остался крайне недовольным количеством запусков, которые будет выполнять его компания для американских военных. «Эффективные многоразовые ракеты — это все, что нужно для создания многопланетной жизни и космической мощи, — написал Маск в Твиттере, комментируя опубликованный информационный бюллетень Тима Фернхольца (Tim Fernholz), репортера Quartz, в котором тот строит догадки по поводу затянувшегося молчания SpaceX. — Поскольку их ракеты нельзя использовать повторно, со временем станет очевидно, что ULA — это пустая трата денег налогоплательщиков».

Следует отметить спокойную реакцию на слова Маска главы ULA Тори Бруно (Tory Bruno). «Я поздравляю @SpaceX с получением контракта USAF NSS Phase 2», — написал Бруно в ответ на просьбу пользователя Твиттера прокомментировать заявление генерального директора SpaceX.



