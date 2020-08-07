В неолите люди хвастались владением технологиями

В неолите люди хвастались владением технологиями

Открытие принадлежит команде ученых из французского Национального центра научных исследований, Университета Огайо и Института изучения истории человека Общества Макса Планка. На территории сегодняшних Йемена и Омана они обнаружили наконечники стрел и копий, сделанные в период неолита, около восьми тысяч лет назад, с использованием флютинга.

Флютинг — это достаточно сложная техника выдалбливания в каменном наконечнике характерного канала, который потом используется для присоединения древка стрелы или копья. Кроме того, она еще и уникальная — кроме Аравийского полуострова такие наконечники находили только в Северной Америке.

Уже один этот факт делает находку крайне ценной, однако ученые ко всем прочему еще и выяснили, что древние жители Аравии использовали флютинг не только для чисто практических целей. На североамериканских наконечниках канал, как правило, был короткий и располагался у основания — этого вполне достаточно для того, чтобы прикрепить нитью древко. Однако на аравийских изделиях каналы часто были чрезмерной длинны, что не имело никакого практического смысла, особенно учитывая сложность техники.

Авторы исследования практически уверены, что сделано было исключительно ради демонстрации владения сложной техникой, поскольку такие умения могли существенно повышать социальный статус мастера.

А для того, чтобы проверить свое предположение, ученые попросили опытного обработчика камней сделать точно такой же наконечник с длинным каналом, как делали древние аравийцы. Современному мастеру удалось повторить технику, но только после нескольких сотен попыток и множества испорченных заготовок.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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