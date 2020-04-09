Не все переболевшие COVID-19 выработали антитела

Китайские исследователи проанализировали образцы крови 175 пациентов, выписанных после лечения от заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусной инфекцией нового типа. Оказалось, что почти у трети испытуемых в крови обнаружились низкие уровни антител к коронавирусу. У десяти пациентов антител не удалось обнаружить вовсе.

Также учёные выяснили, что уровень антител к вирусу SARS-CoV-2 увеличивался с возрастом: у выздоровевших в возрастной группе 60?85 лет их было втрое выше, чем у пациентов в группе 15?39 лет. Несмотря на разницу в количестве антител, продолжительность и течение COVID-19 у разных пациентов были схожими. Это ставит под вопрос эффективность как терапии антителами, так и вакцинации.

Открытие китайских учёных может повлиять на представление о коллективном иммунитете, который защищает уязвимых представителей популяции благодаря ослаблению каналов прямой передачи патогена. Это может негативно сказаться на прогнозах пандемии коронавирусной инфекции. Для более точных выводов касательно иммунитета необходимо проанализировать образцы биоматериала от пациентов из нескольких стран.

Пациенты, в крови которых не было обнаружено антител к SARS-CoV-2, каким-то образом смогли справиться с вирусом — вероятно, за счёт Т-клеточного и цитокинного иммунитета. При этом вирус не индуцировал синтез антител — возможно, у части популяции вакцина работать не будет. Вероятность создания вакцины против нескольких штаммов довольно низка.



