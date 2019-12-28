Китай завершит в 2020 году построение спутниковой навигационной системы Beidou

Китай объявил о планах по завершению построения глобальной спутниковой навигационной системы Beidou-3 в первой половине следующего года. Для комплектования Beidou-3 предстоит до июня запустить на орбиту ещё 2 спутника.

Глава Управления спутниковыми навигационными системами Китая Жань Чэньци сообщил на прошедшей в пятницу пресс-конференции, что размещение основных элементов навигационной системы было завершено в этом месяце с запуском дополнительных спутников, в результате чего их число в созвездии достигло 24 штук. Годом ранее созвездие Beidou насчитывало 19 спутников.

Жань Чэньци охарактеризовал навигационную систему Beidou-3 как обладающую «высокими показателями эффективности, новыми технологическими системами, высокой локализацией, глобальной сетью и широким кругом пользователей».

Последние запуски спутников означают создание третьей итерации Beidou (так на китайском звучит название созвездия Большая Медведица), первая из которых была введена в эксплуатацию в 2012 году. По словам Чэньци, в будущем планируется создание более «умной», более доступной и более интегрированной навигационной системы на базе Beidou, которая должна быть запущена к 2035 году.



