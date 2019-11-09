Студентка создала костюм, имитирующий движения динозавра

Студентка создала костюм, имитирующий движения динозавра

Студентка-инженер из Гаагского университета по имени Эсме Крамер создала гигантский мобильный костюм древнего хищника из труб ПВХ и строительной пены. Это довольно сложная система, которая выглядит как один из проектов Леонардо да Винчи. В комментариях на LinkedIn студентка объясняет, что некоторые части костюма работают по принципу качелей — хвост и шея могут раскачиваться из стороны в сторону, а точкой опоры служит человек.

Чтобы закрепить на теле массивную шею, Крамер использовала коробку, изоленту и эластичную веревку. По ее словам, на хвосте есть две точки перегиба, которые укреплены стержнем из стекловолокна и старым садовым шлангом.

Самым сложным в процессе разработки стало обеспечение подвижности головы, которая по задумке должна двигаться в разных направлениях. Для этого Эсме создала рулевую ручку, которая отражала точки поворота головы, а также использовала трос от велотормозов, чтобы открывать и закрывать челюсти хищника.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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