Студентка создала костюм, имитирующий движения динозавра

Студентка-инженер из Гаагского университета по имени Эсме Крамер создала гигантский мобильный костюм древнего хищника из труб ПВХ и строительной пены. Это довольно сложная система, которая выглядит как один из проектов Леонардо да Винчи. В комментариях на LinkedIn студентка объясняет, что некоторые части костюма работают по принципу качелей — хвост и шея могут раскачиваться из стороны в сторону, а точкой опоры служит человек.

Чтобы закрепить на теле массивную шею, Крамер использовала коробку, изоленту и эластичную веревку. По ее словам, на хвосте есть две точки перегиба, которые укреплены стержнем из стекловолокна и старым садовым шлангом.

Самым сложным в процессе разработки стало обеспечение подвижности головы, которая по задумке должна двигаться в разных направлениях. Для этого Эсме создала рулевую ручку, которая отражала точки поворота головы, а также использовала трос от велотормозов, чтобы открывать и закрывать челюсти хищника.



