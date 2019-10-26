Найден новый способ редактирования ДНК

Найден новый способ редактирования ДНК

Способ, получивший название праймированное редактирование, отличается от CRISPR/Cas9 тем, что работает только с одной нитью ДНК. Более 175 опытов, проведённых на клетках мышей и людей, показали, что вероятность успешного эксперимента при праймированном редактировании составляет 20?50%, а риск ошибки — 1?10%. В случае с CRISPR/Cas9 успешность составляет всего 10%, а риск ошибок существенно выше.

Согласно результатам исследования, опубликованным в Nature, праймированное редактирование позволяет либо переписывать генетическую информацию, либо удалять определённые участки ДНК целиком. Таким образом, как заявляют учёные, можно победить 89% всех известных человеческих мутаций.

Вместе с тем авторы работы отметили, что в настоящее время праймированное редактирование недостаточно изучено. Учёным только предстоит узнать все возможности этой методики, а также выявить побочные эффекты такого вмешательства в ДНК.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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