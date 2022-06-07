Чайный гриб оказался способен выжить в марсианских условиях

Международная группа ученых с участием исследователей из Геттингенского университета провела эксперимент, в рамках которого пыталась выяснить, может ли чайный гриб выжить в условиях Марса. Оказалось, что может, хоть и не полностью, сообщает Science Daily .

Чайный гриб (камбуча) – это напиток, который производится путем ферментации засахаренного чая чайным грибом, симбиотической культурой бактерий и дрожжей. Ученые воссоздали марсианскую среду в лабораторных условиях. Эта среда разрушила микробную экологию гриба, но выжили бактерии, которые производят целлюлозу.