Чайный гриб оказался способен выжить в марсианских условиях

Ученые считают, что целлюлоза может быть биомаркером внеземной жизни, информирует ZN.ua.

Чайный гриб оказался способен выжить в марсианских условиях
Чайный гриб может выжить в условиях Марса
© NASA

Международная группа ученых с участием исследователей из Геттингенского университета провела эксперимент, в рамках которого пыталась выяснить, может ли чайный гриб выжить в условиях Марса. Оказалось, что может, хоть и не полностью, сообщает Science Daily.

Чайный гриб (камбуча) – это напиток, который производится путем ферментации засахаренного чая чайным грибом, симбиотической культурой бактерий и дрожжей. Ученые воссоздали марсианскую среду в лабораторных условиях. Эта среда разрушила микробную экологию гриба, но выжили бактерии, которые производят целлюлозу.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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