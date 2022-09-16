Небезпечний грибок навчився змінювати свою форму, щоб глибоко проникати в мозок

Вчені з Університету Юти заявили, що грибок Cryptococcus neoformans змінює свою форму після того, як потрапляє в тіло господаря, що підвищує ефективність зараження. Це звучить як сюжет фільму жахів, але це реальність, пише Science alert .

У дикій природі грибки виявляють у різних середовищах, від гниючої деревини до курячого посліду. У тілі людини вони демонструють таку ж універсальність, переміщаючись усередині дихальних шляхів та легень. Потрапивши в організм, патоген може стати причиною розвитку багатьох захворювань, у тому числі рідкісного, але потенційно смертельного менінгіту, який супроводжується набряком головного мозку.