2022-09-16
Небезпечний грибок навчився змінювати свою форму, щоб глибоко проникати в мозок
Відкриття може допомогти медикам розробити ефективніше лікування, інформує
Небезпечні грибки можуть змінювати свою форму, щоб проникнути в мозок людини© Википедия
Вчені з Університету Юти заявили, що грибок Cryptococcus neoformans змінює свою форму після того, як потрапляє в тіло господаря, що підвищує ефективність зараження. Це звучить як сюжет фільму жахів, але це реальність, пише
У дикій природі грибки виявляють у різних середовищах, від гниючої деревини до курячого посліду. У тілі людини вони демонструють таку ж універсальність, переміщаючись усередині дихальних шляхів та легень. Потрапивши в організм, патоген може стати причиною розвитку багатьох захворювань, у тому числі рідкісного, але потенційно смертельного менінгіту, який супроводжується набряком головного мозку.
Фаїна Вауліна, ZN.ua