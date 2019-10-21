Регулятор США дал добро на запуск «созвездия» из 150 спутников Swarm Technologies

Компания Swarm Technologies получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) на запуск «созвездия» из 150 спутников SpaceBEE.

Данная группировка спутников позволит обеспечить подключение интеллектуальных устройств по всему миру к сети с низкой пропускной способностью. Это могут быть датчики контроля почвы на кукурузных полях или буи в океане. Для передачи их сигналов нет необходимости в низкой задержке или широкополосных сетях с высокой пропускной способностью, поэтому требования к спутникам, которые их обслуживают, намного ниже, чем к используемым для потребительской широкополосной связи.

Спутники Swarm настолько малы, что FCC не стоит беспокоиться о том, что их будет трудно отследить и что они могут представлять опасность для других спутников на орбите.



