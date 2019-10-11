Экс-сотрудники SpaceX и Blue Origin печатают ракеты на 3D-принтере. Подняли $140 млн, один из инвесторов — Джаред Лето

Экс-сотрудники компаний SpaceX и Blue Origin еще в декабре 2015 года запустили в Лос-Анджелесе стартап под названием Relativity Space. Его цель — создавать настоящие ракеты с помощью 3D-печати. Недавно стартап поднял раунд на $140 млн, одним из его инвесторов стал известный американский актер и музыкант Джаред Лето, сообщает BusinessInsider, пишут AIN.UA

Для печати ракет стартап использует гигантские принтеры Stargates. По утверждению инженеров, ракета использует в 100 раз меньше комплектующих и способна выводить грузы до 1250 кг с низкой околоземной орбиты.

Relativity Space-3
Напечатанный на принтере алюминиевый топливный бак

В будущем компания с помощью своей технологии планирует сотрудничать с Илоном Маском в деле постройки баз на Луне и Марса.

Сейчас у Relativity Space 110 сотрудников, 26 000 кв. м производственной площади и несколько принтеров Stargate.

Relativity Space-2

1 октября компания объявила о раунде С в размере $140 млн. Общий объем инвестиций компании составляет вместе с этим раундом $185 млн. В раунде участвовали Bond и Tribe Capital, бывший топ-менеджер Walt Disney Майкл Овитц и Джаред Лето.

«На самом деле, он — выдающийся инвестор технологических компаний. Он участвовал в огромном количестве выдающихся технологических проектов», — говорит о Лето CEO стартапа Тим Эллис.

Relativity Space
Ведущий инженер сварочного производства чинит одну из роборук 3D-принтера

Привлеченные инвестиции помогут стартапу провести первые пуски ракеты Terran 1, напечатанной на 3D-принтере, в 2021 году.


Ольга Карпенко, AIN

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