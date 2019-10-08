Дрон идет на таран: как США охотятся на беспилотники

На днях стартап Anduril Industries представил общественности летающий беспилотник Interceptor, предназначенный для уничтожения небольших дронов. По словам инженеров, он может эффективно охотиться за гражданскими квадрокоптерами и военными дронами-разведчиками. Самое интересное, что на его борту нет излучателя или пушки — он просто таранит другие летающие беспилотники.

Представитель компании рассказал, что Interceptor — это часть более широкой прошраммы, сосредоточенной вокруг системы защиты Lattice AI. Этот ИИ объединяет и анализирует данные, поступающие с различных датчиков на стационарных наземных станциях и летающих дронах. Эта информация затем используется для того, чтобы отправить на разведку дрона, который в случае необходимости может уничтожить вражеский аппарат.

Lattice AI должен будет поступить на вооружение Министерства обороны и Министерства внутренней безопасности США В июне этого года Корпус морской пехоты объявил о своем намерении использовать разработки компании для защиты периметра баз, расположенных на Гавайях, в Японии и в Аризоне.

Андурил Лаки, основатель стартапа, отметил в своем Твиттере, что «Лучший способ борьбы с быстрыми дронами, пилотируемыми людьми — это еще более быстрые дроны, управляемые ИИ». Кстати, компания не раскрывает, какие именно системы слежения установлены на дроны — известно лишь, что они могут работать и днем, и ночью.



