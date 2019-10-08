Дрон идет на таран: как США охотятся на беспилотники

Дрон идет на таран: как США охотятся на беспилотники

На днях стартап Anduril Industries представил общественности летающий беспилотник Interceptor, предназначенный для уничтожения небольших дронов. По словам инженеров, он может эффективно охотиться за гражданскими квадрокоптерами и военными дронами-разведчиками. Самое интересное, что на его борту нет излучателя или пушки — он просто таранит другие летающие беспилотники.

Представитель компании рассказал, что Interceptor — это часть более широкой прошраммы, сосредоточенной вокруг системы защиты Lattice AI. Этот ИИ объединяет и анализирует данные, поступающие с различных датчиков на стационарных наземных станциях и летающих дронах. Эта информация затем используется для того, чтобы отправить на разведку дрона, который в случае необходимости может уничтожить вражеский аппарат.

Lattice AI должен будет поступить на вооружение Министерства обороны и Министерства внутренней безопасности США В июне этого года Корпус морской пехоты объявил о своем намерении использовать разработки компании для защиты периметра баз, расположенных на Гавайях, в Японии и в Аризоне.

Андурил Лаки, основатель стартапа, отметил в своем Твиттере, что «Лучший способ борьбы с быстрыми дронами, пилотируемыми людьми — это еще более быстрые дроны, управляемые ИИ». Кстати, компания не раскрывает, какие именно системы слежения установлены на дроны — известно лишь, что они могут работать и днем, и ночью.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
МОН ищет сисадмина для работы в Антарктиде. Зарплата от 25 000 грнМОН ищет сисадмина для работы в Антарктиде. Зарплата от 25 000 грн
В мускулатуре человеческого эмбриона найдено наследие палеозояВ мускулатуре человеческого эмбриона найдено наследие палеозоя
США испытали новую противокорабельную ракетуСША испытали новую противокорабельную ракету
В Украине стартовал отбор полярников на станцию "Академик Вернадский" в АнтарктидуВ Украине стартовал отбор полярников на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиду
Голос Марса: зонд NASA InSight записал звуки из глубин Красной планетыГолос Марса: зонд NASA InSight записал звуки из глубин Красной планеты
Блок рекламы


Похожие новости
NASA показало прототип робота, состоящий из двух дроновNASA показало прототип робота, состоящий из двух дронов
Дроны научили крыть дома черепицейДроны научили крыть дома черепицей
Представлен водородный дрон, способный лететь 15 часов без дозаправки
Дрон AquaMAV может плавать и летатьДрон AquaMAV может плавать и летать
Японии придется разбавлять и сливать загрязненную воду с "Фукусимы-1" в океанЯпонии придется разбавлять и сливать загрязненную воду с "Фукусимы-1" в океан
Как на станции «Академик Вернадский» с помощью дронов создают 3D-карты Южного полюсаКак на станции «Академик Вернадский» с помощью дронов создают 3D-карты Южного полюса
Flyability представила промышленный дрон для инспекции помещений Elios 2Flyability представила промышленный дрон для инспекции помещений Elios 2
Найдено свидетельство формирования коричневых карликов как планетНайдено свидетельство формирования коричневых карликов как планет
Испытатели дронов для доставки грузов столкнулись с неожиданной проблемойИспытатели дронов для доставки грузов столкнулись с неожиданной проблемой
Samsung запатентовал первый дрон-трансформерSamsung запатентовал первый дрон-трансформер
Последние новости
Подгружаем последние новости