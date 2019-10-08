Американские астронавты вышли в открытый космос с МКС

Космонавты пробыли за бортом станции шесть с половиной часов.

Фото: https://twitter.com/NASA

Американские астронавты в воскресенье вышли в открытый космос с борта Международной космической станции для установки нового комплекта аккумуляторов для ее солнечных панелей. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Это 219-й выход в космос в истории станции. Астронавты Кристина Кох и Эндрю Морган отправились за пределы МКС из американского шлюза Quest в 13:39 по Киеву.

Фото: https://twitter.com/NASA

В ходе 6,5-часового выхода в космос они должны будут заменить два старых никель-водородных аккумулятора на новые, более мощные литий-ионные на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей, передает Интерфакс.

This 3D animation highlights the tasks taking place during today's spacewalk to swap batteries on the station's Port-6 truss structure. #AskNASA | https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/EWlfc20ZLZ

— Intl. Space Station (@Space_Station) 6 жовтня 2019 р.

Шесть новых аккумуляторов, каждый весом 194 кг, были доставлены на станцию 28 сентября японским грузовым кораблем HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8"). Перед началом операции аккумуляторы были извлечены из "грузовика" и подведены к месту монтажных работ с помощью дистанционной руки-манипулятора станции Canadarm-2.

Напомним, ранее NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Марса.

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