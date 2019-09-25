Робот Spot от Boston Dynamics покидает пределы лаборатории

Робот Spot от Boston Dynamics покидает пределы лаборатории

С июня этого года американская компания Boston Dynamics говорила о начале серийного производства роботов Spot. Теперь же стало известно, что робот-собака не поступит в свободную продажу, но для отдельных компаний разработчики готовы сделать исключение.

Что касается области применения робота Spot, то он может оказаться полезным в разных ситуациях. Робот способен идти туда, куда вам нужно, при этом он будет избегать препятствия и сохранять равновесие даже в экстремальных условиях. Эти навыки являются важными, когда вы пытаетесь ориентироваться в незнакомой местности.

Spot способен нести на себе до четырёх аппаратных модулей разного назначения. К примеру, если вам нужно проверить наличие газа в каком-то помещении, то робот может быть оснащён газоанализатором, а в случае потребности расширения радиуса связи возможна установка специального радиомодуля. В конструкции робота используется лидар, который позволит создавать трёхмерные карты помещений. Разработчики сконцентрировались на том, чтобы Spot был пригоден для использования в закрытых помещениях.

Робот Spot от Boston Dynamics покидает пределы лаборатории

Ещё в компании отметили, что они не заинтересованы в том, чтобы Spot использовался в качестве оружия. «По сути, мы не хотим, чтобы Spot делал что-то, что причиняет вред людям, даже в симуляции. Это то, о чём мы твёрдо заявляем во время переговоров с потенциальными клиентами», — сказал вице-президент по развитию бизнеса Boston Dynamics Майкл Перри (Michael Perry).

Стоит сказать о том, что Spot ещё далёк от полной автономии, несмотря на впечатление, которое может сложиться после просмотра роликов с его участием. Однако уже сейчас Spot может делать многое, чего раньше просто не было. За последние годы произошёл существенный рывок в сфере автоматизации, но она всё ещё остаётся в значительной степени ограниченной. Разработчики продолжат совершенствование робота Spot, что в будущем может привести к новым достижениям.

Кроме того, Boston Dynamics опубликовала новое видео с человекоподобным роботом Atlas, который научился делать новые трюки.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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