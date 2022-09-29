Крихітні роботи змогли очистити легені мишей від пневмонії

Вчені з Університету Каліфорнії в Сан-Дієго розробили крихітних плаваючих роботів, які змогли очистити легені миші від бактерій, що викликають пневмонію. Дослідники сподіваються, що надалі таких роботів можна буде використовувати і для лікування людей, повідомляє Science alert .

Роботи зроблені з клітин водоростей і вкриті шаром наночастинок антибіотиків. Водорості забезпечують рух через легені, завдяки чому можна досягти цілеспрямованості та ефективності лікування.