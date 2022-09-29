2022-09-29
Крихітні роботи змогли очистити легені мишей від пневмонії
Вчені сподіваються, що вони зможуть допомогти у лікуванні людей, інформує
Мікророботи дозволяють вилікувати пневмонію© Science Alert
Вчені з Університету Каліфорнії в Сан-Дієго розробили крихітних плаваючих роботів, які змогли очистити легені миші від бактерій, що викликають пневмонію. Дослідники сподіваються, що надалі таких роботів можна буде використовувати і для лікування людей, повідомляє
Роботи зроблені з клітин водоростей і вкриті шаром наночастинок антибіотиків. Водорості забезпечують рух через легені, завдяки чому можна досягти цілеспрямованості та ефективності лікування.
Фаїна Вауліна, ZN.ua