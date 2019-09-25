Робот Atlas от Boston Dynamics научился выполнять впечатляющие трюки

Робот Atlas от Boston Dynamics научился выполнять впечатляющие трюки

Американская компания Boston Dynamics уже давно завоевала популярность благодаря роботизированным механизмам собственного производства. На этот раз разработчики опубликовали в сети Интернет новое видео, демонстрирующее, как человекоподобный робот Atlas делает разные трюки. В новом видео Atlas выполняет небольшую гимнастическую программу, которая включает в себя несколько кувырков, стойку на руках, прыжок вокруг своей оси на 360°, а также прыжок с разведением ног в разные стороны.

Примечательно, что все действия робот совершает в последовательной цепочке, а не по отдельности. В описании видео сказано о том, что разработчики задействовали «прогнозирующий контроллер модели» для перехода от одного действия к другому. Контроллер помогает роботу следить за своими действиями. Это позволяет эффективно балансировать, не теряя равновесия после выполнения разных движений.

То, что разработчики из Boston Dynamics сумели снять ролик с роботом Atlas, успешно выполняющим последовательность действий, это не означает, что так происходит всегда. Согласно опубликованным данным, обновлённая модель робота Atlas в 80 % случаев успешно выполняет действия. Из описания видео становится ясным, что из пяти попыток одна оказывается неудачной.

Стоит отметить, что Atlas продолжает успешно развиваться. Осенью прошлого года разработчики опубликовали видео, которое демонстрировало, как робот Atlas справляется с преодолением препятствий, встречающихся на пути.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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