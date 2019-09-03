В Украине хотят разрешить предпринимателям запускать ракеты в космос. Что это даст?

На сайте Верховной рады опубликовали проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию космической деятельности и привлечения инвестиций в космическую отрасль Украины». С его помощью депутаты хотят разрешить частным компаниям запускать ракеты в космос, пишут AIN.UA

По их мнению, это позитивно отразится на развитии космической отрасли страны, привлечет в нее инвестиции, а также приведет к появлению новых рабочих мест.

Что предлагают изменить

На данный момент в Украине деятельность, связанная с испытанием, производством и эксплуатацией ракет-носителей, может осуществляться только государственными компаниями.

Эти ограничения хотят убрать.

Основные предложения

Если закон примут, субъектами космической деятельности в Украине смогут быть не только госкомпании, но также предприятия любой формы собственности и организационно-правовой формы.

Депутаты предлагают исключить из закона положения о лицензировании космической деятельности. Чтобы заниматься космической деятельностью (запускать ракеты в космос, осуществлять посадку и управление ракетоносителями и т.д.), предпринимателям необходимо будет получить разрешение в соответствующем органе власти. Если орган не успеет выдать разрешение (или отказ) в установленный с момента подачи заявления срок (15 дней), предлагается ввести принцип «молчаливого согласия» — то есть предприятие сможет заниматься деятельностью без выданного разрешения. Также предприниматели обязаны будут подавать декларации о том, что они осуществляют космическую деятельность. Сведения из них будут опубликованы в соответствующем Реестре.

Также в законе описаны процедуры контроля государства за осуществлением внешнеэкономической деятельности предпринимателей в данной отрасли.

Объекты космической деятельности, которые производятся в Украине, будут подлежат обязательной сертификации. Но только в том случае, если они предназначены для эксплуатации на территории страны. При этом объекты, произведенные по международному заказу, в том числе их агрегаты и компоненты, сертифицировать будет не обязательно — на усмотрение производителя.

Это может облегчить жизнь компаниям, которые производят оборудование и другую продукцию для иностранных ракетоносителей.

Мнение представителя отрасли

Юрий Забияка, Head of Legal в Noosphere

Все давно понимают, что монополию государственных предприятий на создание ракет-носителей давно нужно отменять. Но это скорее политический шаг — реально никто в Украине не сможет создать полноценно ракету и запустить ее в космос. Это лишь сигнал для рынка.

Что касается реалий и текущего законопроекта — увы, появляется лишь обязанность дополнительно декларировать деятельность, на отдельные виды деятельности получать разрешения, при этом сохраняются существующие процедуры в ВЭД — даже получение архаичного разрешения на переговоры решили оставить, не говоря уже о процедуре регистрации ВЭД контрактов в космической сфере — вот где НКАУ (Национальное космическое агентство Украины — ред.) может не давать разрешения на переговоры или не регистрировать контракты — иди обжалуй! Так это может происходить сейчас и сможет происходить на основании уже «нового закона» в будущем для «неугодных» частников в случае принятия законопроекта в такой редакции.

Из хорошего — для экспортной продукции планируют отменить обязательную сертификацию.