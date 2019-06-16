Зонд OSIRIS-REx побил рекорд высоты орбиты вокруг астероида

Аппарат OSIRIS-REx достиг цели своей миссии — астероида Бенну — в начале декабря 2018 года. В скором времени он вышел на низкую устойчивую орбиту вокруг Бенну высотой несколько больше одного километра от центра астероида, что стало новым рекордом для космических аппаратов: ранее зонды не работали на такой низкой орбите вокруг изучаемого небесного тела (до этого рекорд принадлежал зонду «Розетта», работавшему на высоте семь километров от центра кометы 67P/Чурюмова — Герасименко).

Зонд OSIRIS-REx побил рекорд высоты орбиты вокруг астероида

University of Arizona/Heather Roper

Теперь же, впрочем, как сообщается на сайте миссии, OSIRIS-REx установил новый рекорд. Станция вышла на низкую устойчивую орбиту на высоте 680 метров над поверхностью Бенну. Как отмечается, на данной орбите зонд пробудет до второй недели августа (эта фаза миссии получила название Orbital B), а потом выйдет на орбиту высотой примерно 1,3 километра. Сообщается, что данные, полученные в ходе Orbital B, будут использованы, в частности, для определения возможных мест для забора образцов с поверхности Бенну.

OSIRIS-REx должен собрать с поверхности Бенну 60 граммов грунта: данную задачу зонд, оснащенный специальным манипулятором, как ожидается, выполнит в начале июля 2020 года. К Земле же образцы аппарат, согласно планам, доставит в сентябре 2023-го.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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