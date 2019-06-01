Робот — сборщик малины прошел первые полевые тесты

Fieldwork Robotics была основана для коммерциализации технологии, разработанной Плимутским университетом; речь идет о роботе, способном собирать урожай малины. Сбор данного фрукта, как известно, может быть особенно трудным, в связи с тем что малина повреждается очень легко. С учетом этого предполагается, что если робот справится со сбором малины, он — в теории — может быть легко адаптирован для сбора и других фруктов и овощей.

Зрелый фрукт детектируется системой камер робота, а затем с помощью двух рук аппарат аккуратно срывает плод и кладет его в специальный контейнер, после чего переходит к следующему фрукту. Первые полевые тесты робота Fieldwork Robotics, как сообщается, прошли на ферме в Западном Суссексе; сейчас компания займется анализом полученных в ходе испытаний данных, а затем проверит прототип в других тестах позже в этом году, прежде чем система будет коммерциализирована, вероятно в 2020 году.



