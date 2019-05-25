Четырехногий робот буксирует трехтонный самолет: видео
HyQReal представляет собой четырехногого робота; в длину он составляет 133 сантиметра, в высоту — 90 см, а его масса равна 130 килограммам. Аппарат оснащен четырьмя электрическими моторами и 48-вольтной батареей. Буксируемый же им самолет — это Piaggio P180 Avanti: небольшой пассажирский самолет, в длину составляющий 14,4 метра, имеющий размах крыла 14 м и массу 3 300 килограммов.
Разработчики в рамках своего исследовательского проекта хотят создать роботов, которые смогли бы помогать людям в спасательных операциях (можно предположить, что такой робот, как HyQReal, мог бы, к примеру, оттаскивать крупные фрагменты разрушенных зданий и т. д.).
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25.05.2019 11:15