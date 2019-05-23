Двуногий робот Ford Digit доставит товары до двери дома

Компания Ford представила своё видение того, какой может быть автоматизированная доставка товаров в эпоху самоуправляемого транспорта.

Речь идёт об использовании особого двуногого робота Digit. По задумке автопроизводителя, он сможет доставлять товары от самоуправляемого фургона непосредственно до двери дома заказчика.

Отмечается, что робот может ходить подобно человеку. Он способен подниматься и спускаться по лестнице, а также передвигаться по неровной поверхности, скажем, по газону.

Digit может поднимать грузы весом до 18 килограммов. В случае случайного толчка робот сохранит равновесие и устоит на ногах. Кроме того, Digit может идентифицировать и обходить препятствия.

До дома заказчика робот будет добираться в кузове самоуправляемого фургона. На месте специальный манипулятор осуществит выгрузку робота из машины, после чего тот сможет завершить процесс доставки покупки.

Ниже можно посмотреть видеоролик, демонстрирующий процесс заказа и получения товара посредством системы автоматической доставки:



