Индия отправит в космос 7 научно-исследовательских миссий

Сетевые источники сообщают о намерении Индийской организации космических исследований (ISRO) вывести в космическое пространство семь миссий, которые будут вести исследовательскую деятельность в Солнечной системе и за её пределами. По словам представителя ISRO, проект будет осуществлён в следующие 10 лет. Некоторые миссии уже утверждены, тогда как другие всё ещё находятся на стадии планирования.

В сообщении также говорится о том, что в следующем году Индия планирует запустить в космос автоматическую станцию под названием Xposat, предназначенную для исследования радиации. Ещё через год будет осуществлена отправка аппарата Aditya 1, который займётся изучением Солнца. Несколько индийских проектов посвящены исследованию планет Солнечной системы. К примеру, в 2022 будет дан старт второй индийской миссии по исследованию Красной планеты Mars Orbiter Mission-2. Ещё ISRO планирует в 2023 году отправить космический аппарат к Венере. На 2024 год запланирован запуск автоматической станции «Чандраян-3», которая будет изучать Луну. Стоит сказать о том, что в настоящее время полным ходом идёт подготовка автоматической станции «Чандраян-2», на борту которой будет находиться небольшой луноход. Запуск «Чандраян-2» несколько раз откладывался, по последним данным, он должен состояться в середине 2019 года. Одна из последних запланированных миссий Exowords, направленная на исследование пространства за пределами Солнечной системы, должна быть осуществлена в 2028 году.

Напомним, развитие индийской космической программы началось в 1947 году, когда государство стало независимым. Работа исследователей контролируется правительственным департаментом космических исследований. Наиболее влиятельной организацией, работающей в данном направлении, является Индийский национальный комитет космических исследований, который был организован в 1969 году.



