Израильский зонд оставил след на Луне

Израильский зонд оставил след на Луне

Lunar reconnaissance orbiter (LRO, «лунный разведывательный орбитер) пролетел над зоной предполагаемого аварийного прилунения зонда Beresheet 22 апреля. При сравнении с более ранними снимками, видно, что на поверхности появилось светлое пятно с темным центром, которого не было ранее.

Yes, we scratched the Moon alright!
Thank you @LRO_NASA team for the images.#Beresheet @TeamSpaceIL
source: https://t.co/QU240pCfKv pic.twitter.com/UARF4vkZ7A

— Yoav Landsman (@MasaCritit) 15 мая 2019 г.

Израильский аппарат подвела череда сбоев в главном компьютере, последний из которых привел к отключению главного двигателя на высоте около 22 километров над поверхностью. К тому моменту, как работоспособность аппарата была восстановлена, скорость сближения и траектория движения не позволяли как-то изменить печальный исход миссии. Крушение произошло на скорости более километра в секунду, а последняя фотография была сделана за 7,5 километров до удара.

В результате изучения изображений с камер LRO специалисты НАСА сделали вывод, что Beresheet встретился с поверхностью под острым углом около 10 градусов. Хотя разрешение снимков не позволяет говорить наверняка, предположительно, полноценный кратер не образовался, а темное пятно в месте удара — результат игры света и тени на мелких неровностях поврежденного грунта.

Израильский зонд оставил след на Луне

Несмотря на провал лунного этапа миссии, частный космический аппарат все равно выполнил важную научную цель: благодаря непредвиденной бомбардировке Луны вокруг места падения был разглажен и частично отброшен верхний слой реголита. Это позволяет учёным наглядно наблюдать разницу между слоями грунта, которые подвержены воздействию солнца и расположенными ниже. Светлое пятно протяженностью более ста метров — это лунный грунт без поверхностного слоя.
Космический аппарат Beresheet был запущен 22 февраля 2019 года попутной нагрузкой на ракете Falcon 9. Его полностью разработала и построила некоммерческая организация SpaceIL в рамках конкурса Google Lunar XPrize. Незадолго до окончания работ его отменили из-за того, что ни один участник не уложился в срок. Аппарат массой 585 килограмм (из которых 400 — топливо) и габаритами 2 метра в диаметре и 1,5 в высоту должен был прилуниться, а затем подпрыгнуть и перелететь на 500 метров для выполнения условий конкурса. В последний момент от этих планов отказались из-за высокого риска. За время своего путешествия Beresheet сделал массу впечатляющих фотографий и настолько вдохновил израильтян, что компания SpaceIL недавно завяла о скором старте работы над следующим зондом.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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