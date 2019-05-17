Израильский зонд оставил след на Луне

Lunar reconnaissance orbiter (LRO, «лунный разведывательный орбитер) пролетел над зоной предполагаемого аварийного прилунения зонда Beresheet 22 апреля. При сравнении с более ранними снимками, видно, что на поверхности появилось светлое пятно с темным центром, которого не было ранее.

Yes, we scratched the Moon alright!

Thank you @LRO_NASA team for the images.#Beresheet @TeamSpaceIL

source: https://t.co/QU240pCfKv pic.twitter.com/UARF4vkZ7A — Yoav Landsman (@MasaCritit) 15 мая 2019 г.

Израильский аппарат подвела череда сбоев в главном компьютере, последний из которых привел к отключению главного двигателя на высоте около 22 километров над поверхностью. К тому моменту, как работоспособность аппарата была восстановлена, скорость сближения и траектория движения не позволяли как-то изменить печальный исход миссии. Крушение произошло на скорости более километра в секунду, а последняя фотография была сделана за 7,5 километров до удара.

В результате изучения изображений с камер LRO специалисты НАСА сделали вывод, что Beresheet встретился с поверхностью под острым углом около 10 градусов. Хотя разрешение снимков не позволяет говорить наверняка, предположительно, полноценный кратер не образовался, а темное пятно в месте удара — результат игры света и тени на мелких неровностях поврежденного грунта.

Несмотря на провал лунного этапа миссии, частный космический аппарат все равно выполнил важную научную цель: благодаря непредвиденной бомбардировке Луны вокруг места падения был разглажен и частично отброшен верхний слой реголита. Это позволяет учёным наглядно наблюдать разницу между слоями грунта, которые подвержены воздействию солнца и расположенными ниже. Светлое пятно протяженностью более ста метров — это лунный грунт без поверхностного слоя.

Космический аппарат Beresheet был запущен 22 февраля 2019 года попутной нагрузкой на ракете Falcon 9. Его полностью разработала и построила некоммерческая организация SpaceIL в рамках конкурса Google Lunar XPrize. Незадолго до окончания работ его отменили из-за того, что ни один участник не уложился в срок. Аппарат массой 585 килограмм (из которых 400 — топливо) и габаритами 2 метра в диаметре и 1,5 в высоту должен был прилуниться, а затем подпрыгнуть и перелететь на 500 метров для выполнения условий конкурса. В последний момент от этих планов отказались из-за высокого риска. За время своего путешествия Beresheet сделал массу впечатляющих фотографий и настолько вдохновил израильтян, что компания SpaceIL недавно завяла о скором старте работы над следующим зондом.



