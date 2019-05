Израильский зонд оставил след на Луне

Lunar reconnaissance orbiter (LRO, «лунный разведывательный орбитер) пролетел над зоной предполагаемого аварийного прилунения зонда Beresheet 22 апреля. При сравнении с более ранними снимками, видно, что на поверхности появилось светлое пятно с темным центром, которого не было ранее.

Yes, we scratched the Moon alright!

Thank you @LRO_NASA team for the images.#Beresheet @TeamSpaceIL

source: https://t.co/QU240pCfKv pic.twitter.com/UARF4vkZ7A

— Yoav Landsman (@MasaCritit) 15 мая 2019 г.