В центре нашей галактики обнаружено загадочное свечение

Свечение внутри Галактического Центра (так называемый Galactic Center GeV Excess, или GCE) давно будоражит умы астрономов. Одна теория утверждала, что оно возникает в результате уничтожения темной материи. Позже стали говорить о том, что всему виной миллисекундные пульсары, каким-то образом ускользающие от телескопов. Наконец, новое исследование вновь указывает на то, что в деле может быть замешана темная материя.

Астрофизики Ребекка Лин и Трейси Слатьер из Массачусетского технологического института провели собственные расчеты и обнаружили ошибку в исследованиях гипотетических пульсаров. Эта гипотеза родилась 10 лет назад, когда физики обратили внимание на избыток гамма-излучения в данных, собранных космическим гамма-телескопом Fermi. Пришлось вновь вспомнить о существовании таинственной темной материи. Дело в том, что физики до сих пор ни разу не наблюдали ни ее саму, ни тем более ее распад. Однако ученым известно о существовании особого типа частиц темной материи — Слабо Взаимодействующих Массивных Частиц (или WIMP). Если бы они столкнулись друг с другом на большой скорости, то уничтожили бы друг друга, породив множество новых частиц — включая фотоны гамма-излучения.

Такое столкновение породило бы легко узнаваемый сигнал, в котором эти фотоны были бы распределены равномерно. Однако еще в 2016 году выяснилось, что в Галактическом Центре фотоны распределены в скоплениях. Тогда и заговорили о миллисекундных пульсарах — нейтронных звездах, что совершают 1000 оборотов вокруг своей оси в секунду. Даже эти колоссальные источники энергии слишком слабы, чтобы их можно было обнаружить по отдельности на таком большом расстоянии, однако их скопление как раз создало бы рассеянное свечение.

Итак, Слатьер и Лейн математически смоделировали Млечный Путь, добавив несколько пульсаров и уничтожение темной материи. Однако они обнаружили, что даже при наличии темной материи в качестве источника некоторых частиц, картина все еще не совпадает с реальностью. Так что же это значит?

Сейчас ученые уверены, что методика 2016 года попросту не подходит для подобных расчетов. Вероятно, у них недостает информации. Это подтверждают и другие работы на данную тему, в рамках которых в центре галактики был обнаружен избыток антипротонов — еще одного потенциального продукта распада темной материи. В настоящее время статья еще не прошла рецензирование, а значит теория о пульсарах формально остается в силе — но это лишь вопрос времени.



