После столкновения Индии с Азией на Земле стало легче дышаться

После столкновения Индии с Азией на Земле стало легче дышаться

Так полагает группа палеонтологов из США, Германии, Швейцарии и Тайваня. Исходным материалом для их исследования послужило соотношение изотопов азота в ископаемых раковинках древних фораминифер — мельчайших одноклеточных существ, по сию пору живущих в земных океанах. Фораминиферы отличаются приятной для палеонтологов особенностью: у них есть раковинка из неорганических материалов, которая прекрасно сохраняется в ископаемом виде. Знакомый всем мел — это много-много микроскопических панцирей фораминифер.

Как всякая постройка такого рода раковина фораминиферы навсегда запечатлевает изотопный состав тех материалов, из которых она когда-то была создана. В том числе — азота. У него два стабильных изотопа — 14N и 15N. Их содержание в биологических образцах связано с содержанием кислорода. В тканях организмов, живших в бедной кислородом среде будет немножко больше тяжелого изотопа 15N, чем в сегодняшней атмосфере.

Анализируя окаменелости фораминифер, собранные в рамках Программы бурения в океане в Северной Атлантике, Северной части Тихого океана и в Южной Атлантике, ученые смогли восстановить соотношение 15N к 14N в древнем океане и, следовательно, определить прошлые изменения содержания кислорода.

Со времен массового вымирания живых организмов на рубеже мезозойской и кайнозойской эр кислорода в Мировом океане было относительно мало. Это можно было бы объяснить теплым климатом — в теплой воде кислорода меньше, он в ней хуже растворяется. Но уровень кислорода внезапно повысился 55 миллионов лет назад без видимых климатических изменений. Единственное известное сейчас событие планетарного масштаба, произошедшее тогда — встреча Индии с Азией.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в журнале Science.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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