Запуском зонда для изменения траектории полета астероида займется SpaceX

Миссия DART предполагает испытание технологии, с помощью которой будут изменяться траектории потенциально опасных для Земли астероидов посредством прицельного удара в него аппаратом. На данный момент запуск DART запланирован на июнь 2021 года, а осуществить его NASA доверило компании SpaceX (согласно планам, в июне 2021-го DART будет запущен ракетой-носителем Falcon 9 c базы Ванденберг в Калифорнии).

Запуском зонда для изменения траектории полета астероида займется SpaceX

NASA / JHUAPL

Испытана технология будет на двойном околоземном астероиде (65803) Дидим, включающий два объекта, диаметр одного из которых составляет 800 метров, другого — 150 м. Как ожидается, DART должен будет врезаться в объект диаметром 150 м на скорости примерно шесть километров в секунду; столкновение с астероидом зонд, согласно NASA, совершит в октябре 2022 года, когда Дидим будет находиться на расстоянии 11 миллионов км от Земли. За ожидаемым изменением траектории полета астероида будут следить с помощью наземных телескопов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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