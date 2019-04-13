SpaceX успешно провела первый коммерческий запуск Falcon Heavy. И посадила все три ступени

12 апреля тяжелая ракета Falcon Heavy компании SpaceX успешно совершила свой первый коммерческий запуск. Она стартовала с площадки Launch Complex 39A (LC-39A) во Флориде и вывела на орбиту спутник Arabsat-6A, сообщает официальный сайт компании, пишут AIN.UA .

Falcon Heavy’s side boosters land on Landing Zones 1 and 2 pic.twitter.com/nJCCaVHOeo — SpaceX (@SpaceX) April 12, 2019

Все три ускорителя ракеты успешно вернулись на поверхность: два приземлились на площадки на земле, один ? на удаленно контролируемую океанскую платформу. Повторное использование ступеней — важная часть проекта, это удешевляет запуск спутников и грузов. В феврале прошлого года Falcon Heavy также успешно прошла испытания (именно тогда в космос запустили вишневую Tesla), но тогда двое из трех боковых ускорителей ракеты синхронно приземлились на мысе Канаверал.

Во время этого полета впервые использовались версии Block 5 ускорителей. Тяжелая Falcon Heavy использует сразу три первых ступени Falcon 9, что в целом дает комбинированную ракету с 27 двигателями Merlin 1D. SpaceX перешла на Block 5 в мае прошлого года. По данным самой компании, это дало возможность нарастить тягу ракеты на 10%.

Ранее мы уже писали о том, что испытания Falcon Heavy – очередной, но необходимый этап в ходе подготовки миссии на Марс. Это сверхтяжелая ракета, мощнее Delta IV Heavy вдвое, при этом – более экономная.

Ее запуск стоит $90 млн, при том, что следующая по мощности Delta IV Heavy стоит около $350 млн за пуск, при этом способна вывести на орбиту только половину груза Falcon Heavy. Успешное использование Falcon Heavy в миссиях NASA, запуске спутников частных компаний и т.д. даст SpaceX ресурсы, необходимые для подготовки миссии на Марс.