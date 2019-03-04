Китайский робот XR-1 может вдеть нитку в иголку

Китайская компания INNFOS представила ловкого робота XR-1 со множеством удивительных способностей.

INNFOS XR-1 оснащен гибкими руками, способными производить плавные и точные движения. Так, например, он способен воспроизводить человеческие жесты, поливать растения, переносить хрупкие предметы, такие как яйцо или бокал, наливать жидкости, а также, что самое впечатляющее, – вдевать нитку в ушко иголки. Передвигается робот благодаря трёхколесному механизму.

Инженеры INNFOS считают, что улучшение плавности и точности движений роботов позволит совершить новый рывок в развитии данной отрасли уже в обозримом будущем.