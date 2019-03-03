Инструмент зонда InSight начал углубляться в марсианский грунт

Автоматический аппарат NASA InSight, прибывший на Марс в конце ноября прошлого года, приступил к буровым работам. Об этом сообщает Германский центр авиации и космонавтики (DLR).

Напомним, что InSight — это стационарный аппарат, не способный перемещаться. Он предназначен для исследования внутренней структуры и процессов, протекающих в толще марсианского грунта.

Зонд уже установил на Красной планете два инструмента — сейсмометр SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) и прибор HP (Heat Flow and Physical Properties Probe) для измерения теплового потока под поверхностью Марса. Второе из названных устройств, разработанное специалистами DLR, как раз и занимается бурением.

Сообщается, что в ходе первой сессии углубления в марсианский грунт были выполнены 4000 ударов. Весь процесс занял четыре часа. В результате, удалось пройти от 18 до 50 сантиметров вглубь от поверхности. Во время выполнения работ установка HP наткнулась на камень, но его удалось сдвинуть или обойти.

В течение ближайших недель последуют ещё несколько сессий бурения: исследователи надеются пройти расстояние от трёх до пяти метров. В скважину погружается специальный жгут с набором температурных сенсоров. Эти датчики позволят определить, какое количество тепла исходит из внутренних слоёв Марса.



