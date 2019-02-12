Компания Mars One, занимавшаяся проектом колонизации Марса, обанкротилась
Отправка людей на Красную планету откладывается.
Суд швейцарского города Базель 15 января 2019 года признал банкротом компанию Mars One Ventures AG, которая планировала основать колонию на Марсе.
Как сообщает CBC, это решение заметил в швейцарском судебном реестре один из пользователей Reddit.
"В настоящее время мы работаем с временным администратором и инвестором, чтобы найти решение для продолжения работы. В данный момент это все, чем мы можем поделиться", - заявили изданию в компании. Проект Mars One состоял из двух юрлиц: коммерческой компании Mars One Ventures и некоммерческой организации Mars One Foundation. Банкротство касается только Mars One Ventures.
Стартап Mars One в 2013 году начал принимать заявки от колонистов, которые хотели бы создать постоянное поселение на Марсе. Компания планировала отправить на Красную планету первых людей в двадцатых годах. Предполагалось, что добровольцы остались бы там навсегда. В компании заявляли, что существующие технологии вполне достаточны для отправки людей на Марс и создания поселения.
Запуск первой четверки колонистов должен был обойтись в 6 млрд долларов США. В Mars One предполагали отбить затраты за счет продажи прав на трансляцию и спонсоров.
Предложение переселиться на Марс откликнулись более 200 тысяч человек из 100 стран. В 2015 году компания объявила список из 100 участников проекта, в том числе одного украинца.
Многие эксперты подвергли сомнению план Mars One и указали, что колонисты погибнут в первые же дни. Некоторые критики открыто называли проект мошенничеством.
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