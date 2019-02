«Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна

Снимки планет были получены «Хабблом» в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), предназначенной для долгосрочных наблюдений за планетами-гигантами для, в частности, лучшего понимания их атмосферной динамики.

NASA, ESA, A. Simon (NASA Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong and A. Hsu (University of California, Berkeley)

На новом изображении на северном полюсе Урана можно увидеть гигантское белое облако, которое, по предположению ученых, образовалось в результате сезонных изменений в атмосферном потоке планеты. На данный момент, как отмечается, Уран приближается к середине своего летнего сезона. Рядом с «полярной шапкой» на изображении заметно менее крупное яркое облако метанового льда.

NASA, ESA, A. Simon (NASA Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong and A. Hsu (University of California, Berkeley)

На снимке Нептуна, полученном «Хабблом», можно заметить крупный темный шторм в северном полушарии, где сейчас зима. Рядом со штормом телескоп «увидел» другую атмосферную особенность — ярко-белые «облака-компаньоны», которые замечали рядом с темными антициклонами и раньше (ученые полагают, что такие облака возникают, когда воздушный поток движется вверх, встречаясь с темным вихрем, что приводит к образованию кристаллов метанового льда).