Астронавт случайно позвонил в 911 из космоса
Нидерландский астронавт Андре Куиперс случайно позвонил в американскую службу спасения 911 из космоса.
Об этом он рассказал во время интервью на радио, объясняя, как работает система связи между Землей, спутниками и астронавтами на орбите.
По словам Куиперса, он пытался набрать номер Центра полетов NASA в Хьюстоне, но случайно пропустил одну важную цифру, пишет Newsweek.
Нидерландец объяснил, что для звонка в центр управления полетами, астронавт на орбите должен сначала набрать 9 для соединения с внешней линией, а затем 011, чтобы выйти на международную. Но, конечно, в условиях невесомости процесс не такой легкий, как где-то за столом на Земле.
"Я совершил ошибку и на следующий день получил электронное сообщение: вы звонили 911?" - сказал он.
Всего Куиперс совершил два полета в космос и провел там 203 дня во время двух полетов. Он сказал, что достаточно легко связаться с Землей с орбиты и предположил, что космонавты в 70 процентов случаев попадают на наземные телефоны, пишет издание.
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03.01.2019 08:55