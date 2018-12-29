Шестиногий робот, умеющий складываться для переноски

Шестиногий робот, умеющий складываться для переноски

Гексапод Z6 оснащен шестью ногами, которые состоят из трех сегментов с моторами и имеют по три степени свободы, передает New Atlas. Он также оборудован камерой, которая, как сообщает Robugtix, может транслировать в реальном времени изображение оператору: управление роботом осуществляется посредством пульта с джойстиком и монитора, куда выводится видео. Скорость передвижения Z6, как утверждается, составляет примерно 30 сантиметров в секунду. По словам разработчиков, робот способен переносить небольшие грузы.

Шестиногий робот, умеющий складываться для переноски

Robugtix

Размеры робота составляют 52 x 49 x 17 сантиметров. В данном случае речь о разложенном, рабочем состоянии, однако Z6 также научили складывать ноги — для удобства переноски: в таком, сложенном состоянии размеры робота сильно уменьшаются и составляют всего 20 x 23 x 13,7 см.

Робот с ногами удобен для использования, например, на территории со сложным рельефом. Возможно, такой гексапод мог бы найти применение в исследовательских миссиях, спасательных операциях и т. д.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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