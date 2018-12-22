Наложен первый штраф за несогласованный с властями запуск спутников

Наложен первый штраф за несогласованный с властями запуск спутников

Основанная в 2016 году Swarm Technologies Inc — одна из многих компаний, занимающихся созданием глобально доступных спутниковых сетей связи. Центральное место в ее концепции занимают миниатюрные аппараты SpaceBEE. BEE — это Basic Electronic Elements, конструкция которых предусматривает возможность подключения сторонних модулей для поддержки различных протоколов связи и прочих фич. Эти спутники маленькие — их линейные размеры составляют порядка пары десятков сантиметров.

В начале 2017 года Swarm Technologies подала в FCC заявку на запуск четырех спутников и проведение испытаний связи с двумя наземными станциями, расположенными в штате Джорджия. Через несколько месяцев FCC ответила отказом, посчитав спутники слишком маленькими — наземным службам было бы сложно следить за их орбитами, что создавало угрозу столкновений с другими объектами.

Несмотря на отказ FCC, компания все-таки запустила спутники. Как сообщается в пресс-релизе FCC, это было сделано в Индии, силами неназванной местной компании — о ней сообщается только, что она «unaffiliated», т. е. не связана со Swarm изначально. После этого испытания были проведены, а Swarm со второй попытки все-таки получила разрешение, но уже на другие аппараты.

В марте запущенные спутники все-таки были обнаружены и началось разбирательство, завершившееся штрафом. Это важный прецедент, поскольку национальная служба вынесла решение по факту запуска спутников с территории другого государства, а Swarm Technologies признала ее юрисдикцию. Сейчас сложно сказать, насколько это решение действительно окажется прецедентным, но иметь его в виду стоит.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Новое изобретение Microsoft поможет уменьшить тремор рукНовое изобретение Microsoft поможет уменьшить тремор рук
Дни дорогостоящих платиновых катализаторов сочтеныДни дорогостоящих платиновых катализаторов сочтены
Невероятная акустическая левитация: звук как способ управлять материейНевероятная акустическая левитация: звук как способ управлять материей
Юпитер показали в новом удивительном видеоЮпитер показали в новом удивительном видео
Орбитальный телескоп Hubble снова открыл «глаза»Орбитальный телескоп Hubble снова открыл «глаза»
Блок рекламы


Похожие новости
США поставили в Украину первый контейнер для ядерного хранилищаСША поставили в Украину первый контейнер для ядерного хранилища
Квантовая навигация: GPS без спутников на орбитеКвантовая навигация: GPS без спутников на орбите
Илон Маск провёл увольнения в SpaceX из-за медлительности с подготовкой запуска интернет-спутниковИлон Маск провёл увольнения в SpaceX из-за медлительности с подготовкой запуска интернет-спутников
"Роскосмос" нашел страховщика для запуска "Союза" с переплатой 23 млн рублей"Роскосмос" нашел страховщика для запуска "Союза" с переплатой 23 млн рублей
В Амстердаме построили первый в мире пешеходный мост с помощью 3D-принтераВ Амстердаме построили первый в мире пешеходный мост с помощью 3D-принтера
Первый в мире магнит, состоящий из одной молекулыПервый в мире магнит, состоящий из одной молекулы
Выявлен первый случай заболевания человека крысиным гепатитомВыявлен первый случай заболевания человека крысиным гепатитом
Зонд Parker Solar Probe прислал первый снимокЗонд Parker Solar Probe прислал первый снимок
Телескоп TESS прислал первый научный снимокТелескоп TESS прислал первый научный снимок
Ракетный запуск из пустыни Гоби: видео со спутникаРакетный запуск из пустыни Гоби: видео со спутника
Последние новости
Подгружаем последние новости