Наложен первый штраф за несогласованный с властями запуск спутников

Основанная в 2016 году Swarm Technologies Inc — одна из многих компаний, занимающихся созданием глобально доступных спутниковых сетей связи. Центральное место в ее концепции занимают миниатюрные аппараты SpaceBEE. BEE — это Basic Electronic Elements, конструкция которых предусматривает возможность подключения сторонних модулей для поддержки различных протоколов связи и прочих фич. Эти спутники маленькие — их линейные размеры составляют порядка пары десятков сантиметров.

В начале 2017 года Swarm Technologies подала в FCC заявку на запуск четырех спутников и проведение испытаний связи с двумя наземными станциями, расположенными в штате Джорджия. Через несколько месяцев FCC ответила отказом, посчитав спутники слишком маленькими — наземным службам было бы сложно следить за их орбитами, что создавало угрозу столкновений с другими объектами.

Несмотря на отказ FCC, компания все-таки запустила спутники. Как сообщается в пресс-релизе FCC, это было сделано в Индии, силами неназванной местной компании — о ней сообщается только, что она «unaffiliated», т. е. не связана со Swarm изначально. После этого испытания были проведены, а Swarm со второй попытки все-таки получила разрешение, но уже на другие аппараты.

В марте запущенные спутники все-таки были обнаружены и началось разбирательство, завершившееся штрафом. Это важный прецедент, поскольку национальная служба вынесла решение по факту запуска спутников с территории другого государства, а Swarm Technologies признала ее юрисдикцию. Сейчас сложно сказать, насколько это решение действительно окажется прецедентным, но иметь его в виду стоит.



