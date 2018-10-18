Основной версией аварии роSSийской ракеты "Союз" назвали ошибку при сборке

Повреждение было нанесено при работе подъемного крана.

?Основной версией аварии роSSийской ракеты "Союз" назвали ошибку при сборке
Фото: РИА Новости

Основной версией аварии роSSийской пилотируемой ракеты "Союз", которая произошла 11 октября, назвали ошибку при сборке.

Об этом пишет газета "Коммерсант".

На борту "Союза" к Международной космической станции направлялись роSSийский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Однако во время полета произошла авария носителя, после чего экипаж в спускаемой капсуле приземлился в степи Казахстана. Чрезвычайное происшествие с носителями такого типа произошло впервые за 35 лет.

Основная часть экспертов, задействованных в расследовании аварии, убеждена в том, что ее причиной стала механическая неполадка, допущенная в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур.

"По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном. Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках", - заявил газете источник, близкий к Минобороны.

Напомним, в 2013 году роSSийская ракета "Протон-М" упала при старте из-за установки датчиков вверх ногами.

В конце лета 2018 года на Международной космической станции обнаружили утечку воздуха. Экипаж установил, что ее причиной стала микротрещина в отсеке космического корабля "Союз МС-09", появившаяся при сборке.


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