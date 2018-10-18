?Основной версией аварии роSSийской ракеты "Союз" назвали ошибку при сборке

Повреждение было нанесено при работе подъемного крана.

Основной версией аварии роSSийской пилотируемой ракеты "Союз", которая произошла 11 октября, назвали ошибку при сборке.

Об этом пишет газета "Коммерсант".

На борту "Союза" к Международной космической станции направлялись роSSийский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Однако во время полета произошла авария носителя, после чего экипаж в спускаемой капсуле приземлился в степи Казахстана. Чрезвычайное происшествие с носителями такого типа произошло впервые за 35 лет.

Основная часть экспертов, задействованных в расследовании аварии, убеждена в том, что ее причиной стала механическая неполадка, допущенная в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур.

"По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном. Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках", - заявил газете источник, близкий к Минобороны.

Напомним, в 2013 году роSSийская ракета "Протон-М" упала при старте из-за установки датчиков вверх ногами.

В конце лета 2018 года на Международной космической станции обнаружили утечку воздуха. Экипаж установил, что ее причиной стала микротрещина в отсеке космического корабля "Союз МС-09", появившаяся при сборке.