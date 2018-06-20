Робот впервые прооперировал глаз человека

В 2016 году Оксфордский университет представил хирургическую систему PRECEYES, робота, спроектированного для операций сетчатки глаза. И в этот понедельник он помогал проводить операцию докторам, статья о результатах опыта опубликована в журнале Nature Biomedical Engineering.

Хирург использует джойстик, контролируя мобильную руку PRECEYES. Врачи могут прикреплять различные инструменты к руке, и так как мы имеем дело с роботом, система не страдает от дрожи, которая преследует даже хирургов с уверенной рукой.

Для испытаний исследователи набрали 12 пациентов, которым надо было удалить мембрану с сетчатки — это достаточно рутинная процедура. Врачи провели шесть операций традиционным путем, а еще шесть при помощи робота.

Операция начинается с крохотного надреза над зрачком, куда хирург вводит фонарик. А вот робот проходит в глаз через разрез меньше одного миллиметра в диаметре, отделает мембрану от сетчатки, убирает мембрану с глаза и выходит из того же отверстия. Вручную хирург делает то же самое, но отверстие больше и приходится пользоваться микроскопом и микрохирургическими инструментами.

Все 12 операций прошли успешно. В некоторых случаях хирург в компании с роботом оказался даже более эффективен. На втором этапе врачи использовали робота, чтобы растворить кровоподтеки под сетчаткой. Все три операции прошли успешно.

Теперь исследователи хотят перейти к операциям, которые раньше, без участия робота, было фактически невозможно провести, например, к генной терапии на сетчатке с минимальным травматическим эффектом.



