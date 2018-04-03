Астрономы заметили ежесекундное расширение Млечного Пути

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Ученые из Королевского астрономического общества Великобритании заявили о том, что Млечный Путь и другие спиральные галактики могут каждую секунду расширяться примерно на 500 метров за счет формирования новых звезд.

Об этом сообщает Science daily.

Млечный Путь – спиральная галактика с перемычкой, диаметр которой составляет примерно 100 тысяч световых лет, предположительно, в галактике находится около 200-400 миллиардов звезд и около 25-100 миллиардов коричневых карликов.

Для того, чтобы понять, расширяются ли галактики, ученые под руководством Кристиной Мартинес-Ломбиллой наблюдали за спиральными галактиками NGC 4565 и NGC 5907, которые схожи с Млечным Путем по размерам и структуре. Целью ученых было проанализировать то, какие звезды располагаются на окраинах галактик и то, сколько времени у них уходит на то, чтобы двинуться с региона своего рождения.

Анализ молодых голубых звезд показал, что галактики расширяются достаточно быстро. Так, границы Млечного Пути расширяются примерно на 500 метров каждую секунду.

«Млечный Путь и так был не самой маленькой галактикой, однако теперь мы выяснили, что его видимая часть медленно, но постоянно растет по мере формирования новых звезд на кромке его диска. К тому времени, когда Солнце начнет умирать, размеры Галактики увеличатся примерно на 5%», — заявила Мартинес-Ломбилла.

Более ранние расчеты показали, что примерно через четыре миллиарда лет Млечный Путь столкнется в галактикой Андромеды и форма обеих галактик изменится в результате столкновения.

Источник: ZN.ua


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