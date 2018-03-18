Из графена создали краску для волос, которая не токсична и не опасна

Из графена создали краску для волос, которая не токсична и не опасна

Графен — это современный универсальный материал, который очень широко задействуют современные изобретатели. Практически ежемесячно появляется информация о том, что из него начали делать еще что-то. Недавно американские ученые создали из графена краску для волоса. Она получилась угольно-черной. Еще одна черта нового продукта — безопасность. Краска никак не вредит человеку, информирует supreme2.ru.

Сам по себе графен черный. Часто это останавливало ученых от экспериментов с ним. Но наконец им пришло в голову создать краску для волос на базе данного материала. Идея оказалась очень хорошей. Помог здесь не только цвет. По своей структуре графен пластинчастый. Он очень напоминает чешуйки, из которых состоят волосы. Нанесенная на волосы графеновая краска делает шевелюру эластичной и красивой. При этом окрашивающее вещество долго держится.

Краску из графена можно использовать без окислителей или с ними. В первом случае удастся добиться угольно-черного цвета, во втором — коричневого.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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