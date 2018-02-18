Анализ крови может показать сотрясение мозга

Анализ крови может показать сотрясение мозга

В Соединенных Штатах Америки планируют массово внедрять анализ, способный определить уровень повреждения головного мозга. Его делают на основании крови. Как оказалось, в ней присутствуют биомаркеры GFAP и UCH-L1. Их большое количество означает, что у человека произошло повреждение мозга в результате травмы. Таким образом, можно определять сотрясение головного мозга. Данный метод был предложен компанией Banyan Biomakers, информирует supreme2.ru.

Анализ крови на наличие сотрясения головного мозга показал достоверность в 97 процентов. Это высокий показатель, который позволяет внедрить метод в медицинскую практику. Американское Управление по санитарному надзору уже дало разрешение на его применение.

Стоит отметить, что такой анализ будет очень удобен прежде всего самим пациентам. Он обойдется дешевле МРТ, а также сэкономит время. Достоверность результата будет значительной.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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