Астрономы получили снимок звезды, которая "сбрасывает кожу"

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Ученые с помощью Очень большого телескопа получили снимок звезды R Scu, которая располагается на расстоянии 1200 световых лет от Земли в созвездии Скульптора.

Об этом сообщает ZN.UA со сылкой на данные Европейской южной обсерватории.

Звезда приближается к концу своей эволюции и теряет внешние оболочки, превращаясь в планетарную туманность.

В основном процесс потери массы хорошо исследован, но все еще остается неясным, как он идет в непосредственной близости к поверхности звезды. Количество потерянной звездой массы имеет огромное значение для эволюции звезды – именно оно определяет ее будущее и от него зависит тип образующейся планетарной туманности. Заканчивая свой жизненный цикл образованием планетарных туманностей, AGB-звезды производят большое количество атомов разнообразных химических элементов — в том числе 50% элементов тяжелее железа — которые затем рассеиваются в межзвездном пространстве и впоследствии участвуют в образовании новых звезд, планет, их спутников, и в конечном счете живых организмов.


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