Благодаря SpaceX уже в этом году на Луне снова будут люди

Владелец компании SpaceX Илон Маск давно говорил о своей мечте отправить человека на Луну, а затем и на Марс. Скоро его планы сбудутся. Уже в этом году на природный спутник Земли полетят два добровольца. Эти люди уже высказали свое согласие на космическое путешествие. В ходе переговоров были улажены все вопросы. Добровольцы даже оплатили перелет и забронировали места, информирует supreme2.ru.

Илон Маск отметил, что это путешествие станет возможностью вернуть человечество на Луну. Полет возьмет свой старт с мыса Канаверал, который находится во Флориде.

Было также отмечено, что добровольцев изначально было не два, а больше. Это значит, что в будущем на Луну полетят и другие люди. Кроме того, планируется запуск на Международную космическую станцию.

Если эти проекты удастся реализовать успешно, SpaceX начнет совершать по 4 запуска каждый год. Во многом здесь есть и заслуга НАСА, которое помогало частной компании вести технические разработки.