Учеными было доказано, что египетские пирамиды построили именно люди

Ученые из Соединенных Штатов Америки смогли доказать, что египетские пирамиды были возведены именно людьми. Это смогли заявить представители Института исследования Древнего Египта. Они провели исследования, на основе результатов которых стало известно, что при строительстве пирамид была допущена ошибка. Это доказывает факт наличия человеческого фактора, информирует supreme2.ru.

Специалисты из США выяснили, что квадрат пирамиды Гиза не является правильным. Она сторона его больше другой. Такие неточности смог допустить только человек. Из-за этого стенки пирамиды получились также неодинаковыми. Это значит, что объект был построен по ошибочному указанию человека. Это отразилось на построке.

Даже это доказательство признается не всеми. Есть эксперты, которые все равно не верят, что египетские пирамиды были сооружены людьми. Они уверены, что объекты были построены инопланетянами, так как люди не имели технологий для создания объектов такого размера и качества.