Сербы голосуют на референдуме по поводу изменений в конституцию в сфере судопроизводства

Жители Сербии высказываются за изменения по требованию Венецианской комиссии.

Сербы голосуют на референдуме по поводу изменений в конституцию в сфере судопроизводства
Фото: ЕРА/UPG

В Сербии сегодня проходит референдум о внесении изменений в конституцию, принятую в 2006 году.

Об этом пишет Радио Свобода, ссылаясь на своего корреспондента.

Сербы высказываются за изменения по требованию Венецианской комиссии, совещательного органа Совета Европы. По ее заключению, в рамках действующей конституции судебная власть слишком зависима от исполнительной и законодательной.

Вместе с изменениями в конституцию парламент принял новый закон о референдуме, которым отменен 50-процентный ценз. Следовательно, результаты признают действительными, несмотря на явку.

Руководителей судов и судей на всех уровнях до сих пор назначал парламент. Вместе с этим законодатели имели право после трех лет пересмотреть деятельность каждого судьи и лишить его лицензии.

Согласно изменениям в конституцию, судей будет избирать Высший совет судопроизводства, прокуроров – Высший совет прокуратуры. Парламент будет назначать 4 из 11 членов упомянутых советов.

Обозреватели предполагают, что явка будет очень низкой, поскольку большинство граждан считает, что речь идет только о формальных изменениях, которые не будут влиять на деятельность судов и прокуратуры.

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